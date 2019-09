Itapipoca celebra 104 anos com festa e educação para o trânsito em parceria com o Detran

A Prefeitura de Itapipoca, cidade localizada a 135km da capital e conhecida como “cidade dos três climas” por haver em seu território praias, serras e sertão, realizou nos dias 29 e 30 de agosto diversas ações educativas de prevenção de acidentes e defesa da vida através de uma parceria com o Detran-CE. As ações aconteceram durante a Exposição Agropecuária da cidade, festa que marca também o aniversário de emancipação do município, celebrado em 31 de agosto.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Secretaria de Educação Básica do Município realiza o Stand Educação Nota no Parque de Exposições Cel. Hildeberto Barroso, durante os festejos da Exposição Agropecuária de Itapipoca. O stand é um espaço dinâmico e que proporciona ao público atividades de cunho pedagógico, cultural e artístico e, esse ano, ele também abrigou as diferentes inciativas de educação de trânsito promovidas pela equipe do Detran-CE.

Além das atividades no Parque de Exposições, na quinta-feira (29) e sexta-feira (30) uma equipe de 14 agentes educadores do Detran-CE através da sua unidade móvel, realizaram palestras e intervenções em diferentes pontos da cidade. De forma lúdica, as crianças brincaram numa maquete pilotando carrinhos de controle remoto e, ao mesmo tempo, aprenderam sobre as regras de convivência no trânsito. Também para divertir e conscientizar, o Detran-CE, em parceria com o elenco da Comédia Cearense, fez apresentações da peça “Passeio de Carro” para os moradores da região.