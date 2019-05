Ivo Gomes, Camilo Santana e ministro Marcos Pontes abrem encontro internacional do Centenário do Eclipse de Sobral

Os sobralenses comemoraram, nesta quarta-feira (29) os 100 de comprovação da Teoria Geral da Relatividade de Einstein. No primeiro momento, com a presença de grande público, o prefeito Ivo Gomes, com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e o governador do Estado, Camilo Santana, abriu o Encontro Internacional do Centenário do Eclipse de Sobral, no Centro de Convenções.

Na ocasião houve o lançamento pelos Correios do Selo Comemorativo do Centenário, ilustrado com fotos da época.

Houve a realização de videoconferência entre autoridades locais e da Ilha do Príncipe (na África), onde, há 100 anos, o eclipse não pôde ser observado com perfeição, por conta do tempo desfavorável. Na videoconferência as autoridades ressaltaram que os 100 anos de comprovação da Teoria da Relatividade unem, decisivamente, Sobral e Ilha do Príncipe como pontos históricos que ajudaram na prosperidade da ciência.

Durante o evento, o prefeito Ivo Gomes destacou especialmente os avanços na área da educação em Sobral. Ele reforçou a importância de investimentos permanentes e compromisso nessa área e também em ciência e tecnologia.