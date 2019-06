Izolda Cela participa do lançamento do programa “Criança Alfabetizada” em Pernambuco

A vice-governadora do Ceará, Izolda Cela, participou do lançamento do Programa Criança Alfabetizada. A iniciativa do Governo de Pernambuco aconteceu no Teatro Guararapes, em Olinda, e tem o objetivo de melhorar os indicadores de alfabetização no estado.

Izolda Cela falou sobre alguns dos fatores que levaram o Ceará a ser destaque na educação nacional. Uma delas foi a mudança na distribuição do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Segundo ela, a lei do ICMS é um componente que dá vigor e incentivo para o compromisso que foi lançado aos municípios cearenses de garantir o sucesso da alfabetização.

O ponto central do programa é garantir, por meio de parceria com os municípios, que todas as crianças das escolas públicas estejam alfabetizadas até os sete anos de idade, ou seja, ao concluir o segundo ano do ensino fundamental. Prefeitos de quase todos os 184 municípios pernambucanos estiveram presentes na solenidade.