Joice Hasselmann participa de debate sobre a reforma da Previdência, em Fortaleza

Líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) estará em Fortaleza, nesta segunda-feira. Ela participará do Fórum Industrial Ideias em Debate, promovido pela Federação das Indústrias do Estado (Fiec).

O evento ocorre às 18h30 no auditório do BS Design, na avenida Desembargador Moreira, 1300. A deputada Joice, mais votada do Brasil com 1 milhão e 78 mil votos, debaterá o tema Reforma da Previdência.

Além de parlamentar, Joice Hasselmann é jornalista e já escreveu a biografia do juiz federal Sérgio Moro, além dos livros “Os Delatores” e “A ascensão e queda da esquerda na América Latina”.