Jornada de treinamentos Sinaflor chega ao município de Ipu, na Ibiapaba

A jornada de treinamentos Sinaflor Itinerante, realizado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), chega, nesta sexta-feira (14), ao município de Ipu, na Ibiapaba. Será o sexto treinamento do ano que capacita técnicos das prefeituras, de órgãos que atuam na extensão rural e de sindicatos de trabalhadores rurais a utilizarem o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais, do Ibama.

Os próximos municípios que irão receber o treinamento são Cariús, na região Centro-Sul, no dia 18 deste mês, e Morada Nova, no Vale do Jaguaribe, que recebe o serviço dia 28.

O curso apresenta o passo a passo de como cadastrar um empreendimento no Sinaflor e de como cadastrar um projeto, até o envio para o órgão ambiental.

Durante a apresentação fazemos uma demonstração, por meio de registros fotográficos, de casos atendidos pela Semace das diversas atividades que o Sinaflor abrange, e de áreas em que é dispensada a solicitação de autorização pelo sistema, explica o instrutor do Sinaflor Itinerante, Luiz Luranilson.

O treinamento é condição para credenciar o município a acessar a área interna do Sinaflor. O credenciamento é feito, no Ceará, pela Semace, o curso é gratuito e pode ser agendado pelas prefeituras, sindicatos e outras entidades interessadas pelos telefones (85) 3101.5515 e 3264.8137.