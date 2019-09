Jornada Nacional de Imunizações começa hoje em Fortaleza

O surto de sarampo, novas descobertas sobre imunização e o combate às notícias falsas sobre vacinas vão ser alguns dos temas debatidos por mais de 1,1 mil profissionais de saúde que participam nesta semana da Jornada Nacional de Imunizações, em Fortaleza, no Ceará. O evento, com 114 conferencistas, começa hoje (4) e vai até sábado.

O surto de sarampo no estado de São Paulo, onde mais de 2,2 mil casos já foram registrados neste ano, levou o governo federal a intensificar a vacinação de crianças de até um ano e adultos jovens. A imunização contra o sarampo está incluída na vacina tríplice viral, que faz parte do calendário nacional de vacinação e previne também contra a caxumba e a rubéola.

Outros dois casos com suspeita de sarampo foram comunicado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) após os pacientes irem na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Conjunto Ceará, em Fortaleza, na noite dessa segunda-feira (2).

*(Com informações da Agência Brasil)