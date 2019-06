Ao Vivo! Acompanhe o Jornal Alerta Geral

O Jornal Alerta Geral é transmitido na Grande Fortaleza e Região Metropolitana através da Expresso FM 104.3 e retransmitido para mais 26 emissoras no interior do estado do Ceará, além de ser propagado nas Redes Sociais do Ceará Agora.

Confira as manchetes desta sexta-feira (21):

– Os caminhos da sua aposentadoria: Comissão especial da câmara federal quer votar parecer do relator na próxima quarta-feira

– Governadores dos estados do Norte e Nordeste querem mudanças na proposta de reforma tributária. CE é bom exemplo no equilíbrio de contas

– Cuidado na estrada: animais soltos geram acidentes em BRs e CEs. Em todo o Brasil, atropelamento de animais provoca, por ano, mais de 300 mortes nas rodovias brasileiras

– Monitor de Secas: técnicos alertam que, com a redução das chuvas , é preciso uso consciente da água

E mais…

– Tem dúvidas no valor da sua aposentadoria? Conheça a nova calculadora do INSS que simula o valor das aposentadorias por idade