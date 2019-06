Jornalista Carlos Alberto alerta que, como médico, Roberto Cláudio poderia cuidar melhor da saúde

O jornalista Carlos Alberto Alencar, em seu comentário, nesta quarta-feira, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 + 26 emissoras no Interior + Redes Sociais: Instagram, Facebook e Youtube), cobrou ao prefeito Roberto Cláudio (PDT) para, como médico, cuidar melhor da saúde da população mais pobre de Fortaleza.

Carlos tomou por base, em seu comentário, os depoimentos e imagens enviadas à redação do cearaagora sobre o descaso e a degradação da estrutura física da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Conjunto José Walter. A falta de manutenção dessa unidade de saúde prejudica moradores do bairro e cria embaraços para o trabalho de médicos, enfermeiros e pacientes.

O jornalista destacou, ainda, que o descaso com muitas unidades municipais de saúde se contrasta com a propaganda da Prefeitura nos canais de televisão que mostra postos e hospitais em toda a plenitude. Essa realidade, porém, conta Carlos Alberto Alencar, está bem distante da vida de milhares de pessoas da Capital, como acontece no Conjunto José Walter.

Acompanhe o comentário completo: