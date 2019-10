José Sarto designa comissão parlamentar para acompanhar trabalho de resgate de vítimas de desabamento

Após o desabamento de prédio residencial no bairro Dionísio Torres, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado estadual José Sarto (PDT), encerrou a sessão plenária nesta manhã e designou uma comissão de parlamentares para visitar o local num gesto de solidariedade às vítimas e seus familiares. As demais atividades da Casa também foram suspensas.

Além de José Sarto, estiveram no local do acidente os deputados estaduais Fernando Santana (PT), Queiroz Filho (PDT), Walter Cavalcante (MDB), Carlos Felipe (PCdoB), Patrícia Aguiar (PSD), Elmano de Freitas (PT), Acrísio Sena (PT), Danniel Oliveira (MDB), Heitor Férrer (SD) e Tony Brito (Pros).

“Estamos acompanhando os trabalhos que envolvem equipes de várias secretarias da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado. Neste momento, é fundamental priorizar o socorro às vítimas e a assistência às famílias. Há toda uma mobilização para dar suporte aos trabalhos”, afirmou o presidente.

A Assembleia Legislativa atendeu uma solicitação da Cruz Vermelha e providenciou alimentação para os profissionais que estão atuando na ocorrência. “É comovente a dedicação dos bombeiros que estão atuando nas buscas, assim como dos profissionais e voluntários que estão no local do acidente”, acrescentou José Sarto.