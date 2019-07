José Sarto (PDT) assume interinamente o Governo do Ceará

O Governo do Estado do Ceará está temporariamente sob novo comando. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual José Sarto (PDT), tomou posse como governador interino do Ceará. O cargo foi transmitido pela vice-governadora Izolda Cela, no Palácio da Abolição, na noite desta quinta-feira (11).

Terceiro nome na linha sucessória, Sarto deve permanecer como governador em exercício até o próximo dia 17, quando o governador Camilo Santana reassume o cargo. É a primeira vez que Sarto assume a função. Já o primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Fernando Santana, do PT, fica interinamente à frente da Casa.