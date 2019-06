José Sarto recebe comenda Capacete Bombeiro Militar

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, José Sarto (PDT), recebeu nesta quinta-feira (27) a comenda Capacete Bombeiro Militar. A homenagem, mais alta honraria da corporação, ocorreu durante sessão solene realizada na data em que se celebra o Dia do Bombeiro Militar. Para José Sarto, os profissionais merecem reconhecimento pelo destemor e bravura com que combatem o fogo, desempenhando também outras atribuições.

“O bombeiro já incorporou consigo uma série de tarefas: além da prevenção de acidentes, passou a se integrar com a comunidade, envolvendo jovens e senhores e senhoras em atividades físicas. Quase 30 mil pessoas são atingidas por esse programa”, enalteceu José Sarto, que presidiu a sessão solene.

Ele recebeu a honraria pelas mãos do comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, coronel Luís Eduardo Soares de Holanda. A sessão atendeu a requerimento dos deputados estaduais Manoel Duca (PDT) e Soldado Noelio (Pros), subscrito pelo deputado Carlos Felipe.