Jovem de 18 anos morre e outros três amigos sofrem afogamento na Praia de Iracema

Quatro jovens se afogaram e um deles morreu na Praia de Iracema, no começo da noite desta sexta-feira (26). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um jovem de 18 anos não conseguiu sair do mar. Sete mergulhadores foram ao local para ajudar nas buscas. Os banhistas estavam do lado direito do espigão da João Cordeiro.

O Capitão Chailon Fonteles, comandante da 1ª Companhia de Salvamento Marítimo do Corpo de Bombeiros, informou que os quatro banhistas eram todos amigos e não sabiam nadar. Todas as vítimas tinham idade entre 18 e 19 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local em que os jovens estavam é considerado uma área agitada.

Os Bombeiros foram acionados às 17h02 para atender a ocorrência e após intensa busca localizaram o corpo do jovem às 18h33.