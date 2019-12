Alerta na saúde: jovem de 25 anos morre por meningite em Sobral

De acordo com o boletim epidemiológico mais recente da Secretaria de Saúde do Ceará, neste ano foram notificados 96 casos de meningite no Estado e 52 foram confirmados. A doença resultou na morte de 5 cearenses. Já em 2018, foram 131 casos de meningite registrados e 99 confirmados.

A meningite é uma inflamação aguda das membranas protetoras que revestem o cérebro e a medula espinal, denominadas coletivamente por meninges. Os sintomas mais comuns são febre elevada, dor de cabeça intensa e rigidez e dificuldade em movimentar o pescoço. O diagnóstico da doença é feito através de um exame chamado punção lombar, que consiste na retirada de uma pequena quantidade de líquido da área atingida.