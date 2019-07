Juazeiro do Norte: comerciante é morto com 15 tiros na calçada da sua casa

Um caso ocorrido nesta tarde chamou atenção dos moradores da Região Sul do Ceará. Um comerciante de 49 anos foi morto com cerca de 15 tiros na calçada da própria casa, no Bairro Betolândia, em Juazeiro do Norte. Além disso, um outro homem ficou ferido.

De acordo com a polícia, o comerciante estava sentado na calçada, na Rua Maria dos Santos Rodrigues, quando dois suspeitos chegaram em uma moto e atiraram. Outro homem que não foi identificado também ficou ferido com dois tiros nas costas enquanto tentava fugir e foi socorrido por moradores para um hospital na região.

Segundo informações da polícia, a vítima vendia panelas para clientes de outros estados e não tinha antecedentes criminais.