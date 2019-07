Juazeiro do Norte: Defensoria Pública inaugura nova sede nesta quinta-feira

A Defensoria Pública do Estado do Ceará vai inaugurar, nesta quinta-feira (25), uma nova sede em Juazeiro do Norte, no bairro Lagoa Seca. A entrega do novo espaço, que acontece às 9h, tem como objetivo fortalecer ainda mais o acesso à justiça integral e a educação em direitos no município.

O espaço ocupa 400m² de área construída, com recepção para triagem das pessoas que procuram atendimento, gabinetes para os defensores públicos, atendimento psicossocial e sala do Núcleo da Saúde.

O defensor público e supervisor da Defensoria Pública em Juazeiro do Norte, Célio José Saraiva, argumenta que a entrega do espaço para a população busca beneficiar a sociedade.

Significa mais estrutura e apoio para os nossos assistidos. A sede fica em um lugar acessível para aqueles que precisem dos nossos serviços. Melhora também no que diz respeito à valorização da papel do defensor público no interior, com a potencialização de ideias e apresentações de projetos para aprimorar nosso apoio, afirma o defensor.

Atualmente, Juazeiro do Norte conta com 12 defensores públicos que atuam nas áreas Cível, Criminal, Família, Petição Inicial e Juizado da Violência Contra a Mulher. No primeiro semestre deste ano, a Defensoria registrou 14.561 atividades no município. As demandas mais recebidas estão nas áreas de família, como pensão alimentícia, divórcio e guarda.

A defensora pública geral, Mariana Lobo, destacou a oportunidade de ampliar e estruturar uma nova sede na cidade.