Juazeiro do Norte: Prazo para pagamento de multas com desconto termina nesta quarta-feira

A Prefeitura de Juazeiro do Norte, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), encerra amanhã (10) o prazo para pagamento de multas pendentes com desconto de 60% do valor. De acordo com o governo municipal, não há previsão de prorrogação do prazo.

A medida é válida para multas aplicadas pelo Demutran de Juazeiro do Norte até 31 de dezembro de 2018. Para realizar o pagamento com o desconto de 60% do valor, o proprietário do veículo deve apresentar xerox do RG, CPF, comprovante de residência e extrato da multa. Em caso de não comparecimento do proprietário do veículo, é necessária a apresentação de procuração pública.

O atendimento no Demutran acontece durante a semana, das 8 às 13h.