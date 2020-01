Juazeiro do Norte termina 2019 com aumento de quase 45% no volume de exportações

O município de Juazeiro do Norte terminou 2019 com um aumento de 44,6% nas exportações, em comparação com o ano anterior. Ao todo, foram vendidos R$ 2.762.804 em produtos, enquanto 2018 fechou com R$ 1.910.016. Os itens mais comprados da terra do Padre Cícero são calçados, que sozinhos atingem mais de R$ 1.800.000.

O país que mais exportou produtos fabricados no município foi a Argentina. Já o Peru foi segundo maior comprador. Os produtos de Juazeiro do Norte também foram vendidos para Tailândia, Bolívia, Paraguai, Colômbia e Costa Rica.

Segundo o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Juazeiro do Norte (Sedeci), Michel Araújo, nos últimos anos, os empresários locais têm visto o mercado internacional como uma alternativa para a crise econômica.

Mas enquanto as exportações cresceram, o número de importações, em 2019, caíram quase 25% em relação ao ano anterior. A maior parte das compras foram de papel ou derivados de celulose, que são matéria-prima para gráficas do município.