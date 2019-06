Junho Vermelho: unidades do Vapt Vupt têm campanha de incentivo à doação de sangue

A cor vermelha ilumina as unidades do Vapt Vupt em Fortaleza, nas unidades do Antônio Bezerra e da Messejana, em Sobral e Juazeiro do Norte. A ação faz parte da campanha Junho Vermelho, que alerta para a importância da doação de sangue e integra a programação dos equipamentos por meio da parceria entre a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) e o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce).

Entre os dias 5 a 7 de junho, das 8h às 15h, os cidadãos que forem buscar os serviços do Vapt Vupt do Antônio Bezerra poderão participar de palestras sobre o tema e realizar doação de sangue. Já na unidade de Sobral, o serviço será ofertado no dia 6 e em Juazeiro do Nortes nos dias 10 e 11 de junho.

Para ser doador de sangue, é necessário estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50kg, ter entre 16 e 69 anos e apresentar documento oficial ou autenticado com foto. Os candidatos à doação de sangue com idade entre 16 e 17 anos devem ter consentimento formal, por escrito, do responsável legal para cada doação que realizar.

A coleta é feita por profissionais especializados e todo o material utilizado é esterilizado, descartável e de uso individual. O doador passa por avaliação clínica antes de doar, quando são examinadas suas condições físicas e comportamentais. O procedimento leva cerca de 50 minutos. O doador deve permanecer em breve repouso após a doação para que o organismo possa restabelecer seus níveis normais e evitar sensação de tontura e mal estar.