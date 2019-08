Júnior Mano, campeão de faltas entre os deputados de primeiro mandato, contesta número de ausências não justificadas

Campeão de faltas entre os parlamentares cearenses que exercem o primeiro mandato na Câmara Federal, o deputado Júnior Mano, do PL, contestou, nesta quarta-feira (07), em nota encaminhada a redação do CearáAgora, as informações sobre a sua ausência às sessões em Plenário.

Segundo Júnior Mano, ao invés de uma falta justificada, como relata o texto, o número real de justificativas, conforme enfatiza, é de 14. Ele não contestou, porém, o número de faltas – 15 no total, no primeiro semestre de 2019, nem disse quais missões oficiais estava cumprindo para não ir ao Plenário da Câmara Federal.

Em nota, que o CearáAgora publica, Júnior Mani afirma que “realiza um mandato baseado na transparência e no compromisso com todos os cearenses”.

A redação do CearáAgora fez referências, também, aos demais deputados federais que, nesse primeiro semestre, faltaram às sessões no Plenário. Houve no texto, por equívoco da redação, uma troca das colunas ‘faltas Justificadas’ por ‘faltas não justificadas’. O quadro sobre as faltas dos parlamentares não sofre, porém, alteração.

As informações você pode conferir no site Congresso em Foco.

Confira abaixo dados sobre ausências dos deputados do Ceará no Plenário da Câmara Federal.

FALTAS DE DEPUTADOS FEDERAIS NO PLENÁRIO DA CÂMARA

Deputado Partido Faltas Não justificadas Justificadas

José Airton PT 30 07 23

Roberto Pessoa PSDB 23 07 16

Luizianne Lins PT 21 04 17

Genecias Noronha SD 18 12 06

Jazeiel Pereira PL 17 01 16

Júnior Mano PL 15 01 14

Domingos Neto PSD 14 08 06

Heitor Freire PSL 09 09 00

André Figueiredo PDT 06 06 00

Leônidas Cristino PDT 06 06 00

AJ Albuquerque PP 05 04 01

Moses Rodrigues MDB 05 03 02

Capitão Wagner PROS 04 01 03

Anibal Gomes DEM 04 01 03

Pedro Bezerra PTB 04 00 04

Eduardo Maia PDT 04 01 03

José Guimarães PT 03 01 02

Robério Monteiro PDT 03 01 02

Mauro Filho PDT 02 00 02

Célio Studart PV 00

Denis Bezerra PSB 00

Vaidon Oliveira PROS 00

*A redação do CearáAgora republica o quadro de flatas como correção dos parlamentares cearenses

Nota de Esclarecimento

Venho a público esclarecer sobre as falsas notícias que veicularam ao meu respeito sobre as ausências não justificáveis na Câmara Federal. O fato é que essas informações são totalmente improcedentes, ou seja, não corresponde a veracidade dos fatos. Quem quiser comprovar a verdade, pode acessar o site da Câmara: https://www.camara.leg.br/deputados/204550

Venho realizando um mandato baseado na transparência e no compromisso com todos os cearenses. Defendo a liberdade de expressão e de imprensa, pois são essenciais para a sociedade, desde que seja feita com ética e responsabilidade.