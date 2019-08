Júnior Mano, entre os novatos, é campeão de faltas da bancada do CE na Câmara Federal

O deputado federal Júnior Mano (PL) ostenta, entre os 22 parlamentares eleitos, em 2018, para o primeiro mandato, o título de campeão de faltas no Plenário da Câmara no primeiro semestre deste ano. Os dados levantados pelo site Congresso em Foco em parceria com o Instituto OPS, mostram que Júnior Mano faltou a 15 sessões e justificou apenas uma ausência.

Eleito pelo Patriotas com 67.917 votos, Júnior Mano conquistou o mandato com o discurso de renovação e compromisso com as atividades na Câmara Federal. Do discurso de campanha ao exercício do mandato parlamentar, o elevado número de faltas contraria à fertilidade de palavras em busca de votos.

Quem se destaca, também, entre os novatos, em termos de faltas (todas justificadas), é Heitor Freire, do PSL, com 9 ausências. Três deputados da bancada do Ceará – Célio Studart (PV), Denis Bezerra (PSB) e Vaidon Oliveira (PROS), compareceram a todas as sessões em Plenário.

Políticos veteranos – como José Airton Cirilo (PT), Roberto Pessoa (PSDB), Luzianne Lins (PT), Genecias Noronha (SD), Jaziel Pereira (PR) e Domingos Neto (PSD) foram os representantes do Ceará que menos compareceram ao Plenário da Câmara Federal entre fevereiro e julho de 2019. As faltas são justificadas, na maioria das vezes, por conta de missões oficiais.

FALTAS DE DEPUTADOS FEDERAIS NO PLENÁRIO DA CÂMARA

Deputado Partido Total de faltas Faltas justificadas

José Airton PT 30 07

Roberto Pessoa PSDB 23 07

Luizianne Lins PT 21 04

Genecias Noronha SD 18 12

Jazeiel Pereira PL 17 01

Júnior Mano PL 15 01

Domingos Neto PSD 14 08

Heitor Freire PSL 09 09

André Figueiredo PDT 06 06

Leônidas Cristino PDT 06 06

AJ Albuquerque PP 05 04

Moses Rodrigues MDB 05 03

Capitão Wagner PROS 04 01

Anibal Gomes DEM 04 01

Pedro Bezerra PTB 04 00

Eduardo Maia PDT 04 01

José Guimarães PT 03 01

Robério Monteiro PDT 03 01

Mauro Filho PDT 02 00

Célio Studart PV 00 00

Denis Bezerra PSB 00 00

Vaidon Oliveira PROS 00 00

(*)Com informações do Congresso em Foco