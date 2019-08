Junta Comercial do Estado disponibiliza agendamento eletrônico para atendimentos presenciais

Para facilitar o acesso do cidadão à prestação dos serviços públicos, a Junta Comercial do Estado do Ceará vai disponibilizar, a partir desta segunda-feira (19), o agendamento eletrônico para realizar o atendimento presencial. Os contribuintes podem marcar dia e a hora em que desejam ser atendidos por meio do “Agendamento Jucec”. O objetivo é diminuir o tempo de espera e reduzir as filas de atendimento, além de proporcionar comodidade para o cidadão.

De acordo com a presidente da Jucec, Carolina Monteiro, o sistema de agendamento vai tornar mais eficaz o atendimento prestado pela Autarquia.

O sistema será implantado, inicialmente, na sede da Jucec, com o objetivo de melhorar o acesso do cidadão aos serviços da Junta Comercial, facilitando, inclusive, para quem precisa se deslocar de lugares mais distantes. Com isso, os contribuintes que desejam atendimento presencial para os atendimentos jurídico, livros e integrador devem agendar por meio do computador ou até mesmo celular, preenchendo nome, e-mail, telefone e o serviço que deseja.

O agendamento deve ser feito para os atendimentos jurídico, que esclarece dúvidas de processos que estão em tramitação como abertura, alteração e extinção de empresas, para dúvidas relacionadas à autenticação, além de suporte técnico em relação a Ficha de Cadastro Nacional (FCN) ou dúvidas sobre sistema no atendimento integrador.