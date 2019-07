Justiça decreta prisão de médico e prefeito afastado de Uruburetama investigado por abuso sexual

A Justiça do Ceará decretou, nesta sexta-feira (19) a prisão do médico e prefeito afastado de Uruburetama, suspeito de abusar sexualmente de várias mulheres enquanto realizava atendimentos ginecológicos. O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) havia pedido a prisão preventiva do médico na última quarta-feira (17), por considerar que ele apresenta “riscos para a investigação do caso”.