Justiça no Ceará determina o fim de multas por videomonitoramento em Fortaleza

Depois de ser intimada, a AMC e a Advocacia Geral da União (AGU) apresentaram defesa. Em caso de descumprimento à sentença, a AMC terá multa processual de R$ 5 mil por cada infração contabilizada pelas câmeras. Além disso, a sentença exige também a anulação de todas as multas que foram aplicadas por meio do sistema de videomonitoramento. As infrações começaram a ser contabilizadas na Capital em março de 2017, em 41 cruzamentos. Até o fim do ano passado, Fortaleza registrava mais de 4.500 câmeras instaladas em toda a cidade.