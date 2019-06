Km 14 da BR-116 em Horizonte será interditado para implantação de passarela

A rodovia BR-116, na altura do km 41, em Horizonte, estará sob condições de interdição alternada de pistas no próximo domingo (16) devido a operação de içamento e monstagem da estrutura metálica da travessia da passarela de pedestres, nas proximidades da saída sul do município.

A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT) do Ceará informou que os dois sentidos da rodovia serão bloqueados, em horários alternados. Os veículos serão direcionados para a Avenida Presidente Castelo Branco, antigo traçado da BR-116. A interdição ocorrerá das8h às 12h, para quem segue da Capital para o Interior, e de 14h às 18h, para os que vão do Interior para Fortaleza.

A implantação da estrutura metálica da travessia faz parte da fase final da segunda passarela, de um total de 18, do projeto de construção de travessias em pontos da BR-304, BR-116, BR-222 e BR-020.