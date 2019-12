Lagoa da Parangaba é entregue totalmente requalificada

O ano está quase no fim, mas o trabalho para beneficiar o povo cearense não para. Com as presenças do governador do Ceará, Camilo Santana, e do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, a população recebeu mais um importante equipamento: a urbanização e requalificação da Lagoa da Parangaba. Equipamento faz parte da ação Juntos por Fortaleza, e reúne esforços da Prefeitura e do Governo do Ceará em prol da implantação de melhorias nos espaços públicos da Capital.

Durante a inauguração, o governador Camilo Santana anunciou uma base fixa da Polícia Militar no local para reforçar a segurança da população e celebrou a entrega do projeto.

“No penúltimo dia do ano estamos entregando uma obra que é muito simbólica para a cidade, em um bairro histórico de Fortaleza. A lagoa e seu entorno precisavam de uma nova urbanização. Um equipamento completo com areninha, quadras, brinquedopraça, calçadão, locais onde as famílias podem se encontrar, o comércio continua vivo, aumenta a autoestima dos moradores da região e dão novas oportunidades de lazer para as crianças. Mais um projeto que une governo e prefeitura em prol da cidade no projeto Juntos por Fortaleza”, enumera o governador Camilo Santana.

A urbanização abrange uma área total de 61 mil m², com um valor de investimento integral de R$ 4.972.483,96, sendo R$ 4.286.624,10, provenientes do Executivo estadual, e R$ 685.859,86 da Prefeitura de Fortaleza. O local foi requalificado e seu entorno passou a contar com infraestrutura adequada para o comércio local, lazer e prática de esportes.

“Aqui é um ponto de encontro da cidade, mas fazia 40 anos desde a sua última urbanização. Desde então há uma luta para que ela fosse recuperada e entregue de volta à comunidade. Do desejo de fazer até se conseguir entregar uma obra como essa envolve projeto, licitação, recursos, obras e parceria. Mas esse sonho não poderia ser realizado se não fosse a absoluta presença e integral parceria com o governador Camilo Santana. Desde a primeira reunião de projetos prioritários, ele não só entendeu, como disponibilizou todos os recursos necessários para a obra da Lagoa da Parangaba”, explicou o prefeito Roberto Cláudio.

Está contemplado no projeto de urbanização da Lagoa da Parangaba, a pavimentação com piso intertravado dos passeios e ciclofaixa em todo o entorno, paisagismo, skate park, quiosques, banheiros, duas quadras de areia, quadra poliesportiva, pier, parque infantil, academia ao ar livre, arquibancada, rampas de acessibilidade, novos mobiliários urbanos, iluminação especial, areninha e brinquedopraça.

A inauguração da praça e seus equipamentos foi celebrado por Andreivy Braga, sua esposa, Aline Alencar e seus filhos, Pedro Valter e a bebê Alicia Maria. Bombeiro, ele aproveitou sua folga para apresentar o espaço, que tanto frequentou na infância, à sua família.

“Hoje moro na Maraponga, mas fiz questão de trazer todos aqui para ver como a praça e o entorno da lagoa estão lindos. Procuro ensinar aos meus filhos o valor de curtir uma praça, conhecer e preservar os espaços públicos. Pra mim, é uma alegria imensa estar aqui hoje com minha família”, comemora o bombeiro cearense.

Iniciativa do Programa Mais Infância Ceará, e voltada para crianças de dois a 12 anos, esta é a 13ª brinquedopraça da Capital e a de número 102 do estado. O equipamento é cercado, com área de 220m², conta com piso anti-impacto e oito brinquedos: casinha dupla com ponte de playground, casinha dupla com ponte de eucalipto, dois escorregadores com balanço triplo, duas gangorras e dois brinquedos em mola.

Para a vendedora de pipoca Maria Eliane, que há 39 anos é comerciante no bairro, o novo espaço é uma oportunidade de melhorar seu sustento.

“Com esse movimento todo aqui, agora estou na praça durante a semana vendendo minha pipoquinha e aos domingos vou para a igreja. É minha fonte de renda e com essas melhorias, a gente se sente mais seguro de estar aqui, e como está bonito!”, disse Eliane.

Durante o evento, houve na praça a distribuição e o plantio de mudas de árvores frutíferas e ornamentais, nativas da região, iniciativa que também faz parte do Programa Mais Infância Ceará com o intuito de despertar na criança a importância do ecossistema, garantir o espaço do brincar mais agradável e estimular o desenvolvimento infantil. A iniciativa é feita por grupos de crianças com o auxílio de técnicos da Secretaria do Meio Ambiente (Sema).

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará