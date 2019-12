Lagoa da Parangaba totalmente revitalizada será entregue nesta segunda-feira

O Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza entregam, nesta segunda-feira (30), às 18h, a obra de urbanização e requalificação da Lagoa da Parangaba (Regional IV). As intervenções incluíram a urbanização de 60.757,30 m², que corresponde a toda área existente às margens da Lagoa. Com o objetivo de utilizar o esporte como ferramenta de inclusão social e construção da cidadania, o espaço recebeu uma Areninha, brinquedopraça, duas quadras de areia, academia ao ar livre, além de quiosques e um píer em concreto e madeira, nova área contemplativa da Lagoa.

O local ganhou ainda novas áreas, como playground, pista de skate, quadras de areia, quadra poliesportiva, além de novos passeios em piso intertravado, rampas de acessibilidade, piso podotátil, ciclofaixa em todo o entorno, novos mobiliários urbanos, paisagismo e iluminação especial.

Serviço:

Entrega obra de Requalificação do Lagoa da Parangaba

Data: 30 de dezembro (segunda-feira)

Horário: 18h

Local: Lagoa da Parangaba (no cruzamento das avenidas Gomes Brasil e José Bastos, em frente ao Terminal da Lagoa)