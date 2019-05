Latam anuncia 5 novos voos diários para o Ceará

“Os cinco novos voos diários celebram o segundo ano deste acordo que tem permitido o crescimento sustentável das nossas operações no Ceará. Sempre é bom lembrar que o combustível de aviação no Brasil é um dos mais caros do mundo. Medidas competitivas como a redução do ICMS são exemplos a serem seguidos por todos os interessados no desenvolvimento do transporte aéreo nacional”, afirmou Jerome Cadier, CEO da Latam Brasil.