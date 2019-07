Lealdade aos irmãos Cid e Ciro é credencial de Sarto, um dos pré-candidatos do PDT na Capital

O presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto (PDT), não se lançou pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, mas, nesses cinco meses no comando da Mesa Diretora do Legislativo, desenvolveu ações que o dão visibilidade e o credenciam como um dos nomes do PDT à sucessão do prefeito Roberto Cláudio.

A agenda da Assembleia, com debates e projetos que deixam o Poder mais sintonizado com a população, abre as portas de quem a comanda para maior exposição e, como consequência, a citações sobre projetos políticos. É o caso, por exemplo, de José Sarto que esperou por quase duas décadas para chegar ao comando da Assembleia Legislativa e, hoje, ganha citações como uma das opções à sucessão de 2020 na Capital.

Sarto cumpriu diferentes etapas na trajetória política, foi vereador, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza e, atualmente, cumpre o 7º mandato consecutivo na Assembleia Legislativa. Os passos firmes o levaram ao comando do Legislativo Estadual.

A trajetória é marcada pela valorização da lealdade dentro do grupo que o acolheu nos anos 90 como um dos exemplos na política do Ceará. Sarto se aliou aos irmãos Cid e Ciro Gomes no final dos anos 90 e, nos 20 anos de convivência, cultiva a fidelidade e a disciplina como caraterística de sua postura política. A lealdade na relação com Cid e Ciro é uma das credenciais que podem projetá-lo a voos mais altos na política do Ceará. A médio prazo, a disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2020.

