Leandro Carvalho marca gol olímpico e Ceará arranca empate por 2 a 2 contra o Corinthians

O time do Ceará entrou em Itaquera determinado a não deixar o Corinthians se impor. Comandado por Enderson Moreira, o alvinegro conseguiu fazer frente ao Corinthians no começo do primeiro tempo e colocou dificuldades para que o timão pudesse construir jogadas dentro de casa. A primeira boa chance do time paulista levou 13 minutos para acontecer – Jadson concluiu com perigo. Wescley quase colocou os visitantes na frente pouco depois.

Mas os planos cearenses foram atrapalhados por dois lances: um gol contra de João Lucas, após cruzamento de Mateus Vital, e um gol de Felippe Cardoso bem anulado pela arbitragem. O Corinthians não perdoou: fez 2 a 0 na sequência, com Vagner Love, e levou ampla vantagem ao intervalo. O resultado não abateu o Vovô, que retornou a segunda etapa buscando diminuir a desvantagem.

O primeiro que conseguiu cumprir o objetivo de derrubar essa desvantagem foi Thiago Galhardo. Após boa troca de passes no ataque, Ricardinho deu lindo lançamento para Thiago Galhardo, que apareceu livre nas costas da defesa para finalizar no canto direito de Cássio. Já perto do fim partida e quase conformado com a derrota o torcedor alvinegro não esperava uma reação tão esplêndida.

Aos 47 minutos o Vozão tinha um cruzamento a seu favor, Leandro Carvalho tinha o objetivo de cruzar para algum companheiro cabecear, mas ele não quis fazer o óbvio, ele inovou, percebeu o posicionamento avançado de e bateu direto para o gol, de três dedos, fazendo um gol espetacular, gol olímpico, uma obra prima do atacante alvinegro.

O Ceará agora se prepara para encarar o Botafogo no próximo sábado (14) às 21h00 na Arena Castelão. Já o Corinthians pega o Fluminense no domingo (15) às 16h00, no Mané Garrincha, em Brasília.