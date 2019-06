Leão tenta afastar o fantasma da derrota e encara o Cruzeiro antes da pausa para a Copa

O Leão entra em campo pelo último confronto antes da pausa para a Copa América com um objetivo bem claro: deixar a zona de rebaixamento enquanto se prepara – na pausa – para ajeitar os pontos que estão faltando. Pela 9ª rodada do Brasileirão, o Fortaleza encara o Cruzeiro, na Arena Castelão, às 21 horas, e, se ganhar, pode abandonar a 17ª posição da tabela. O jogo será transmitido pelo Premiere e Premiere Play.

O Leão está com sete pontos: cinco derrotas, duas vitórias e um empate. Com o apoio da torcida, o técnico Rogério Ceni deve manter a postura ofensiva. Mesmo com desfalques – Edinho e Wellington Paulista ainda não jogam -, o Leão espera reencontrar o caminho da vitória após três partidas seguidas de derrota – Flamengo e Grêmio pelo Brasileiro e Athetico PR pela Copa do Brasil.

No retrospecto das equipes, o Cruzeiro tem a vantagem. Nos 11 jogos que disputaram, o Cruzeiro venceu sete vezes e o Leão apenas uma. Ao todo, foram três empates. A defesa, que vem sendo um dos problemas no Leão, também precisam frustrar o bom retrospecto da Raposa: são quatro gols do Fortaleza e 14 gols do Cruzeiro. Por outro lado, o time mineiro não vence há oito jogos nesta temporada, cinco no Campeonato Brasileiro.