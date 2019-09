Legião da Boa Vontade completa 42 anos de atuação solidária no Ceará

A Legião da Boa Vontade (LBV) está em festa, completando 42 anos de atuação solidária em Fortaleza, no Estado do Ceará. Fundada em 11 de setembro de 1977, a Instituição desde então oferece serviços de proteção social a todos os seus atendidos. Além disso, mantém um Centro Comunitário de Assistência Social, por meio do qual desenvolve atividades que visam fortalecer os vínculos familiares e comunitários, além de prevenir, através de informações e atividades socioeducativas, situações de vulnerabilidade e de risco a crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Alguns dos serviços desenvolvidos pela LBV na capital cearense são: Criança: Futuro no Presente! que promove atividades que contribui para o protagonismo de crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, oferecendo oportunidades de várias atividades acompanhadas, dentre elas a prática esportiva que colaboram para fomentar bons valores, entre os quais a solidariedade, o respeito, a união, a disciplina, a responsabilidade e o companheirismo ; Programa Vivência Solidária, cujas atividades são voltadas para jovens e adultos de 18 a 59 anos; e Vida Plena que é destinado a idosos com idade igual ou superior a 60 anos.

Por meio da campanha Criança Nota 10!, a LBV entrega kits de material escolar para crianças e adolescentes, cujo os pais e responsáveis não possuem condições financeiras para adquirir o necessário para os estudos.

A Instituição ainda promove campanhas emergenciais e de mobilização social, como as entregas de kits de material escolar para as crianças e adolescentes, e as cestas de alimentos não perecíveis que beneficiam milhares de famílias que vivem em situação de pobreza e que sofrem com a fome.

Todo esse trabalho tem o acompanhamento e a supervisão de uma equipe multidisciplinar formada por gestora social, pedagogo, psicólogo, educadores sociais, além de outros profissionais e voluntários de diversas áreas que oferecem suporte aos atendidos e suas famílias.