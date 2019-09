Lei de abuso de autoridade: Priscila Brito fala sobre frustrações

Os vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei de abuso de autoridade ganharam destaque, nesta terça-feira, no comentário da advogada Priscila Brito, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Grande Fortaleza + 26 emissoras de rádios no Interior + Redes sociais.

Segundo a advogada Priscila Brito, dentre os mais polêmicos itens vetados e que podem afetar a população de uma forma direta, são: A não identificação da autoridade, por exemplo, policial e também a autoridade que filme ou bata fotos do preso sem o seu consentimento.

“Você gostaria de ir para uma delegacia como vitima e ser filmado sem o seu consentimento e ter sua imagem circulando em vídeos pela internet?” – Indaga Priscila Brito.

