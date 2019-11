Lei que proíbe a venda e distribuição de canudos plásticos é sancionada em Fortaleza

O prefeito Roberto Cláudio (PDT) sancionou, com seis vetos, a lei que proíbe a venda e o fornecimento de canudos plásticos em estabelecimentos de Fortaleza . A medida deve ser publicada no Diário Oficial do Município ainda nesta semana e os estabelecimentos terão 180 dias para se adequar à norma, contados a partir da data de publicação.

Seis itens do projeto original de Iraguassú Filho foram vetados, entre eles, estão os que estabeleciam valores de multas e que sugeriam alternativas para substituir o material. A depender do nível da gravidade da infração e da capacidade econômica do infrator, os valores das multas variavam entre R$ 1.065 e R$ 6.390. Além disso, o texto do projeto previa redução de 25% no valor da multa para microempresa e de e 50% para microempreendedor individual.

Sacolas plásticas

Para reduzir os danos causados no meio ambiente, tramita na Assembleia Legislativa do Ceará a proposta de lei 395/19, que proíbe a distribuição gratuita ou venda de sacolas plásticas a consumidores em todos os estabelecimentos comerciais do Ceará. O projeto foi apresentado pelo deputado estadual Evandro Leitão (PDT).