Leilão do Detran-CE tem lance inicial de R$ 300 para moto e R$ 2,5 mil para carro

Com lances a partir de R$ 300 para motos e R$ 2,5 mil para carros, foi aberto, a partir desta quinta-feira (23), o primeiro leilão do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) deste ano. O arremate segue até sábado (25), com 767 lotes de veículos e sucatas. Os veículos podem ser adquiridos sem débito anterior ao leilão.