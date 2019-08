Levantamento da Polícia Militar aponta redução de homicídios em Maracanaú

Embora tenha sido colocado no posto de cidade mais violenta do Brasil, o município de Maracanaú, conforme levantamento do 14° Batalhão da Polícia Militar, vêm apresentando redução pelo 15° consecutivo no número de homicídios. Os dados são de maio de 2017 até julho deste ano.

De acordo com o estudo da PM, desde o mês de maio de 2018 há queda nos números de assassinatos em relação ao ano de 2017, quando em maio registrava 21 homicídios. Em 2018 foram 14 casos e em maio de 2019 o quantidade caiu novamente para 11 homicídios, uma redução de 21%.

Segundo o comandante da 1ª Companhia do 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM), capitão Michel Albuquerque, os dados são positivos. Os meses de junho e julho apresentaram redução de 60% e 57%, respectivamente. Comparando o ano de 2017 com 2018 a diminuição é de 21%.