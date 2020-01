Levantamento mostra cinco cidades cearenses mais procuradas por turistas

As regiões favoritas contemplam belezas naturais do litoral e serras com clima ameno. Em relação à metodologia, a pesquisa analisou as reservas realizadas entre o período de entre 2018 e 2019.

A expectativa é que na alta estação deste ano, de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020, o Estado receba 1,18 milhão de turistas nacionais e estrangeiros. O número representa um incremento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando passaram pelo estado 1,12 milhão de visitantes. Os dados são da Secretaria do Turismo (Setur).