Lexa emociona ao anunciar que é a rainha de bateria da Unidos da Tijuca

Lexa confirmou na manhã desta quinta-feira (22) o que esta colunista já havia anunciado em primeira mão no dia 26 de julho: que a funkeira é a nova rainha de bateria da Unidos da Tijuca. Emocionada, Lexa contou a novidade com um textão no Instagram:

“Que alegria! Meu Deus, se eu olhasse pra trás e visse aquela menina de 11 anos tocando tamborim no barracão, sentadinha enquanto eu via minha mãe falando com as costureiras, vendo as montagens dos carros, componentes da velha guarda e baianas ajudando no meio daquela correria! Quem vive o samba, ama de corpo e alma. Eu nunca tive uma relação de interesse com o samba, eu sempre defini o samba como minha melhor válvula de alegria. Fui Rainha da Bateria do Grupo de Acesso A por dois anos, musa… quando criança desfilei na ala das crianças em diversas escolas e sempre tive no meu coração o samba. MUITO OBRIGADA meu presidente Fernando Horta pelo convite, comunidade, nosso carnavalesco Paulo Barros, minha bateria, meu mestre Casagrande, peço licença com muita humildade a toda Velha guarda e amadas Baianas. Com muito carinho, sou a nova Rainha de bateria da Unidos da Tijuca”, escreveu a funkeira.