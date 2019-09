Licenciamento de veículos com placas terminadas em “7” vence nesta terça-feira

A taxa de licenciamento dos veículos com placas terminadas em 7 vence nesta terça-feira (10), de acordo com o Calendário Anual de Licenciamento de veículos do Detran CE. Os proprietários podem emitir o boleto do licenciamento através do site ou ainda pelo aplicativo Detran que é gratuito e está disponível para download na APP Store e Google Play.

O boleto será gerado mediante a informação da placa e do número do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores).

O valor da taxa de Licenciamento para motos é de R$127,82 e para outros veículos é de R$149,12. Caso haja multas vencidas, seus valores serão cobrados no boleto do licenciamento.

O pagamento deve ser feito na rede bancária credenciada, inclusive caixas eletrônicos: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica e Lotéricas. Conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a falta de licenciamento anual é uma infração de trânsito que acarreta em multa e remoção do veículo.