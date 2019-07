Líder de facção criminosa é preso em Brejo Santo, região do Cariri

Um homem apontado como o líder da facção criminosa Guardiões do Estado, a GDE, na região do Cariri foi preso na manhã desta terça-feira (02), no município de Brejo Santo. De acordo com a Polícia, o suspeito responde por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

Os policiais militares do Raio realizavam uma patrulha de rotina na rodoviária do município quando observaram uma atitude suspeita. Após abordagem, foi encontrado duas armas e uma pequena quantidade de maconha. O homem foi encaminhado para Delegacia Regional de Brejo Santo.

De acordo com o major Rodrigues, comandante da 3ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar e coordenador da ação, o suspeito estava em Brejo Santo pra realizar crimes de assassinato.