Líderes decidem adiar votação de proposta que amplia porte de arma

Os líderes partidários decidiram que não será votado hoje o projeto de lei que amplia o porte de armas. Haverá apenas a leitura do parecer do relator, deputado Alexandre Leite (DEM-SP).

A líder da Minoria, deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), explicou que o projeto é completo e extensivo em relação à legislação atual e, por isso, precisa de mais tempo para ser debatido. Ela disse ainda que o sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro pode contaminar o debate.

Não é um bom momento para se votar isso, declarou.

Já o porte de arma rural pode entrar em pauta. Está prevista a análise do pedido de urgência do Projeto de Lei do Senado, que autoriza o porte de arma no limite de toda a propriedade rural. Hoje, o porte é limitado à casa e não à propriedade.