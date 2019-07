Ligações de telemarketing poderão ser bloqueadas a partir desta terça-feira (16)

Sem perturbação! A partir desta terça-feira (16) os brasileiros que sentem-se incomodados com as ligações de telemarketing não poderão mais ser alvo das operadoras de telecomunicações. Ao incluírem seu nome no site naomepertube.com.br, os consumidores estarão imunes às ofertas de pacotes de telefonia, acesso à internet e TV paga.

A medida, que segue determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), estabelece uma lista que atingirá as principais empresas do setor: Algar, Claro/Net, Nextel, Oi, Sercomtel, Sky, TIM e Vivo. Essas empresas também deverão, nesse prazo, criar e divulgar amplamente um canal por meio do qual o consumidor possa manifestar o seu desejo de não receber ligações.

Segundo a Anatel, caso uma pessoa solicite sua inclusão, porém, mesmo assim continue recebendo ligações de oferta de bens e serviços de telecomunicações, ela pode ligar para o número 1331 e fazer uma reclamação. As sanções podem variar de advertência a multa de até R$ 50 milhões.

Outra decisão da Anatel é que essas empresas não poderão mais efetuar ligações telefônicas com o objetivo de oferecer seus pacotes ou serviços de telecomunicações para os consumidores que registrarem o número na lista nacional a ser criada.