Limoeiro do Norte registra maior volume de chuvas do Ceará

O município de Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, teve a maior precipitação dos últimos dias, registrando 100 milímetros. A informação é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Na sequência, aparecem Ibaretama (73 mm) e Fortaleza (62.6 mm). Além dos municípios citados, Santa Quitéria (61.4 mm), Jaguaribe (60 mm), Jaguaretama (56 mm) e Morada Nova (53 mm) também são listados como os que mais receberam chuva.

No total, 30 postos registraram os maiores índices de precipitação no Ceará.