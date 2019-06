Limpeza do canal do Arianópolis será concluída nesta semana

O mutirão de limpeza da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans) conclui os trabalhos no canal do Arianópolis e no riacho Urucutuba (riacho Salgadinho), até a próxima sexta-feira (7), segundo previsão da Prefeitura de Caucaia.

Para isso, uma equipe limpa as margens e recolhem o lixo descartado irregularmente no espaço, além dos resíduos encontrados no espelho d’água. Outra execução dos serviços é a capinação para dar uma maior amplitude às margens do canal e desta forma um melhor escoamento da água.

Conforme o secretário da SPSPTrans, Assis Medeiros, a medida tem o objetivo para evitar transtornos e alagamentos.

“Sem mato e lixo a água escorre e evita os alagamentos. Além disso, diminuem a presença de animais peçonhentos”, avalia o titular da SPSPTrans.

A limpeza de canais e lagoas integra o calendário de ações preventivas da Prefeitura de Caucaia. Todos os espelhos d’água devem receber o serviço.