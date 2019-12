Linha Sul do Metrô de Fortaleza recebe ações educativas contra arboviroses nesta quinta-feira

A Linha Sul do Metrô de Fortaleza vai receber, na nesta quinta-feira (5), ação conjunta das prefeituras de Fortaleza e de Maracanaú voltada para o combate ao mosquito Aedes aegypti e controle das arboviroses. A ação, chamada de Operação Fronteiras, tem como meta educar a população que vive na região limítrofe entre os dois municípios.

Durante a manhã, técnicos das secretarias de saúde dos dois municípios estarão dentro dos trens distribuindo panfletos educativos e realizando ações lúdicas de conscientização, com paródias musicais e peças de teatro. Nas estações da Parangaba e de Maracanaú, haverá exposições educativas sobre o ciclo de vida do mosquito.

O objetivo dessa ação, que terá apoio da Cia Cearense de Transportes Metropolitanos, é informar e orientar o público usuário do metrô sobre prevenção e cuidados com seus imóveis e com os ambientes que frequentam, promovendo assim uma mudança de atitude na população. Serão abordados os sintomas comuns de doenças como dengue, zika e chikungunya, bem como as formas de prevenir a ocorrência desses casos.