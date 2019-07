Litorais de Fortaleza e Pecém têm possibilidade de chuva até este sábado

As chuvas de Pós-Estação deverão seguir banhando os litorais de Fortaleza e do Pecém até este (13), segundo previsão do tempo realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na manhã desta quinta-feira.

Informações obtidas por meio de imagem de satélite e também da análise de resultados de modelos numéricos de previsão apontam que as precipitações indicadas para esta quinta-feira (11) e o início do fim de semana serão de intensidade fraca a moderada, além de se concentrarem no período da manhã.

O cenário propício a estas chuvas está associado à formação de áreas de instabilidade sobre o Rio Grande do Norte e que avançaram em direção ao norte do Nordeste, ou seja, onde estão localizadas a porção do litoral cearense.

Nas próximas 72 horas, as demais áreas do estado terão apenas céu parcialmente nublado, sem perspectiva de precipitações. Porém, apesar do prognóstico realizado nesta quinta, a Funceme seguirá acompanhando o cenário meteorológico e, se necessário, realizará alterações na previsão do tempo.

(*) Com informações da Funceme.