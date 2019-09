Litoral cearense terá rajadas de vento forte até está quarta-feira, alerta Marinha

Rajadas de vento fortes de até 55 km/h são previstas até as 21h desta quarta-feira entre Natal (RN) e São Luís (MA), incluindo todo o litoral cearense.

O fenômeno esta ocorrendo desde segunda-feira e serve como alerta para navegantes da região, conforme a Marinha do Brasil.

A Capitania dos Portos do Ceará recomenda às embarcações de pequeno porte que evitem navegar nas áreas indicadas e que as demais embarcações reforcem os cuidados com o material para salvamento, condições do motor e do casco, bomba de esgoto do porão, equipamentos de rádio e outros itens de segurança.