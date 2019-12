Litoral do Ceará está próprio para banho durante feriados de fim de ano

O litoral do Ceará está com praias aprovadas para banho, durante os feriados de fim de ano. É o que informa o boletim mensal de balneabilidade das praias que se localizam fora de Fortaleza divulgado, nesta sexta-feira (20), pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). O monitoramento incluí os 35 pontos mais frequentados pelo banhista e relativamente equidistantes, entre a praia do Preá, em Cruz, no extremo oeste do estado, e a praia de Redonda, em Icapuí, no extremo leste.

Em cada trecho, os técnicos da Semace recolhem amostras da água do mar. A água é submetida a um exame microbiológico, que identifica a proporção de coliformes termotolerantes. São aprovadas as amostras que não excedem o limite estabelecido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Observam também a ocorrência de lixo, esgoto ou animal, que são fatores que desaprovam a praia. Nenhuma mancha de óleo foi observada pelos técnicos da Semace, durante a semana de coleta.

Veja o boletim do litoral oeste aqui e o do litoral leste aqui.

Fortaleza

A Semace divulgou também o boletim semanal de balneabilidade de Fortaleza. A zona leste, com 11 trechos monitorados, volta a estar completamente própria para banho. A faixa inclui todas as barradas da Praia do Futuro. A zona centro está imprópria, nos sete trechos que vão do Farol, no Mucuripe, à rua João Cordeiro, na Praia de Iracema. Na zona oeste, que vai da avenida Alberto Nepomuceno à Barra do Ceará, sete das dez praias analisadas estão próprias para banho, no melhor resultado anotado este ano.

Confira o boletim da orla de Fortaleza aqui.