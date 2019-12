Litoral e Maciço de Baturité têm possibilidade de chuva nesta terça-feira

O Ceará segue com previsão de chuvas, conforme previsão do tempo atualizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), depois dos acumulados expressivos no centro sul do Estado, a macrorregião do Maciço de Baturité e a faixa litorânea são áreas com possibilidade de precipitações nesta terça-feira (10).

Na tarde desta segunda, a rede de radares mantida pela Funceme aponta precipitações na Ibiapaba e também no Sertão Central devido à persistência de áreas de instabilidades decorrentes da atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e alta umidade relativa do ar.

Caso venham a se confirmar, as chuvas nas regiões indicadas deverão ser passageiras com intensidade variando entre fraca e moderada. De forma geral, o Ceará deverá ter predomínio de céu variando entre parcialmente nublado e claro.