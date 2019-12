Litoral, Maciço de Baturité e Ibiapaba têm condições de chuva nesta quinta-feira

A faixa litorânea e as macrorregiões da Ibiapaba e Maciço de Baturité tem condições de chuva nesta quinta-feira (19), segundo previsão do tempo atualizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). De forma geral, o Estado terá predomínio de nebulosidade variável ao longo do dia.

O cenário atmosférico indica que áreas de instabilidade que formaram-se sobre o oceano Atlântico avançam em direção ao continente e podem colaborar para precipitações. Além disso, a região Nordeste está sob influência de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), sistema meteorológico típico desta época do ano.

No litoral, as precipitações deverão ocorrer entre a madrugada e manhã, principalmente. As condições indicam que a intensidade pode variar entre fraca e moderada. O mesmo é esperado para Ibiapaba e Maciço.

Para esta sexta-feira (20), a tendência atual é de possibilidade de chuva no centro norte do Ceará. Novas análises serão feitas nesta quinta e, caso seja necessário, a Funceme realizará mudanças na previsão do tempo atualizada na tarde de hoje.