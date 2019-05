Litoral, Maciço e Ibiapaba com céu nublado e eventos de chuva nesta quarta; Jaguaribana e Sertão têm previsão de precipitações isoladas

A quarta-feira (21) chega com mais condições de chuvas no Ceará. A previsão do tempo atualizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) a manhã de hoje apontava para um céu nublado e precipitações em boa parte do estado.

Nas análises realizadas na tarde de ontem, os meteorologistas da Funceme já haviam reforçado que a região Nordeste seguiria sob influência de áreas de instabilidade que se deslocaram do oceano Atlântico e adentraram o continente.

“Estas áreas estão associadas à atuação do Cavado de Altos Níveis (CAN), que está sobre o oceano, próximo ao leste do Nordeste. Ao longo de hoje, este sistema tende a se afastar, reduzindo as condições de chuva para esta quinta-feira (23)”, comenta o meteorologista Raul Fritz.

Diante do cenário atual, a Funceme prevê, para hoje, céu nublado com eventos de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba. Já nas macrorregiões Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns, as precipitações deverão ser isoladas, isto é, com uma menor área de abrangência, além de apresentarem céu mais claro (nebulosidade variável). No sul do Ceará, onde está o Cariri, a indicação é de possibilidade de chuva.

Com a dissipação do Cavado, a quinta-feira deverá ser de chuvas mais reduzidas em relação ao intervalo entre esta terça e hoje. Segundo a Funceme, a previsão é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva na faixa litorânea. Nas demais regiões, céu com cobertura variável de nuvens, sem indicação de condições favoráveis às chuvas até este momento.

Já a partir desta sexta-feira (24), há a tendência da formação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) cujo posicionamento deverá voltar a contribuir para mais precipitações sobre áreas mais ao norte do Ceará.